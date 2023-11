Maurice Benard sul suo disturbo bipolare e i pensieri suicidi durante la pandemia

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 novembre 2023), star di General Hospital, ha raccontato la sua lotta decennale contro il; in un’intervista a People,confessa candidamente che, per lui, il periodo della, con annessi lockdown, è stato difficilissimo, e lo ha portato acostanti: “Ci pensavo continuamente, stavo veramente male, e qualunque cosa cercassi di fare, quella sensazione non se ne andava; se gli altri mi chiedevano come stavo, io dicevo che stavo bene, ma in realtà dentro di me pensavo: “Ecco, è arrivata la fine del mondo” L’arrivo del lockdown ha interrotto le riprese della soap per quattro mesi, costringendo anchea trasformare il tour di presentazione della sua autobiografia, in una serie di incontri ...