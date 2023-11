Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | Djokovic suona la settima | battuto in finale Dimitrov

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Novaksconfigge Grigornelladeldie conquista il 97° titolo di una straordinaria carriera. 6-4 6-3 il punteggio della, dominata dal numero uno del mondo, capace di trionfare dopo 1h39? e centrare il settimo sigillo della carriera che si disputa nella capitale francese. Niente da fare per, rinato in questodi stagione ma costretto a rimandare l’appuntamento con il secondodella sua carriera (il primo e unico resta Cincinnati 2017). Il bulgaro non ha neppure da rimproverarsi più di tanto visto che Nole è stato semplicemente superiore e, grazie a un break nel primo set e due nel ...