Marco Bocci | video intervista Unwanted – Ostaggi del mare | «Serie lascia liberi di trarre le proprie conclusioni»

Una coproduzione internazionale targata Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production, con protagonistie Jessica Schwarz. Il punto Cnvf - Sir . "Lezioni di chimica" (Apple TV+) La ...

Unwanted: serie tv Sky con Marco Bocci. Quando esce AMICA - La rivista moda donna

Unwanted, Ostaggi del mare: trama e cast serie sky su migranti Io Donna

Equipaggio – Capitano Arrigo Benedetti Valentini (Marco Bocci) - È un bell'uomo, moro, con penetranti occhi neri, fisico asciutto. Arrigo è al suo primo incarico e forse, in fondo, sa di non ...Serie tv di Marco Bocci elenco delle serietv episodi puntate con video recensioni trama trailer che hanno per protagonista o comparsa ...