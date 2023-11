Maratona New York 2023 | risultati gara maschile Tamirat Tola firma il record | Aouani ottimo 7°

(Di domenica 5 novembre 2023)ha vinto ladi Newcon il tempo di 2h04:58 (della competizione, battuto il 2h05:06 di Geoffrey Mutai risalente al 2011). L’etiope ha attaccato in maniera perentoria poco dopo il transito al 30mo chilometro, staccando il connazionale Jemal Yimer, ultimo a tenere il ritmo impetuoso del 32enne. Il Campione del Mondo 2022, nonché bronzo sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Rio 2016, hato il primo sigillo in una Major dopo aver concluso al terzo posto in quel di Tokyo nel 2022 e a Londra pochi mesi fa., che nel proprio palmares vanta anche due affermazioni alla BOClassic di Bolzano (2015 e 2018) e il trionfo alla mezza di Trento nel 2022, ha rotto gli indugi ben prima del previsto ...

Dal 1976 il percorso dellaYork City Marathon prevede il passaggio attraverso i cinque distretti della città: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. La partenza è a Staten Island, nei pressi di Fort Wadsworth

