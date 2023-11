Maratona New York 2023 | risultati e classifica | trionfano Tola e Obiri

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023)delladi New, ultima tappa dell’anno delle World Marathon Majors. La 52esima edizione della corsa sui 42,197 km tra le strade della Grande Mela incorona Hellen, che vince una splendida gara femminile tagliando il traguardo in 2:27.23. La keniota, già vincitrice delladi Boston, è rimasta nel gruppo di testa fin dall’inizio e nel finale è salita in cattedra, staccando le avversarie grazie a uno sprint notevole. Seconda piazza per l’etiope Letesenbet Gidey, mentre si è dovuta accontentare della terza posizione la campionessa uscente Sharon Lokedi. Di seguito l’ordine di arrivo. ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO ATLETICA: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI ORDINE DI ...