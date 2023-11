Manchester United | flop Antony | si pensa a uno scambio

Commenta per primo Tutti pazzi per Goncalo Inacio . Liverpool ,e Real Madrid si sono mossi per il difensore ma lo Sporting , evidenzia As , non fa sconti: la richiesta del club di Lisbona è di 45 milioni di euro di parte fissa più 15 milioni di ...

De Gea: “Bruno Fernandes non è il capitano adatto per il Manchester United…” ItaSportPress

City a valanga sul Bournemouth, pari per De Zerbi. United ok con Fernandes Tuttosport

Antony continua a deludere nel Manchester United: non è da escludere un ritorno in Brasile per l'esterno ex Ajax ...