Mamma di Sophie Codegoni | “Va sfruttata” Corona diffonde audio choc

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 novembre 2023) La fine della storia d'amore trae Alessandro Basciano si sta trasformando in una soap opera e quando non è il salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, a far da scenografia alla loro turbolenta rottura ci pensa il sito di Fabrizio, Dillinger, a rilasciare inquietanti retroscena sulla famiglia dell'ex Bonas di Avanti un Altro. Sono emersidella madre di, Valeria Pasciuti, sulla figlia che lasciano senza parole. Nel dettaglio tali, sempre stando a quanto riporta il sito sopramenzionato, risalirebbero ai tempi in cui la ragazza era concorrente del Grande Fratello Vip. La madre, dietro le quinte, si lamentava degli abiti troppo casti della figlia, parlandone come se fosse un oggetto da ...