Maltrattamenti | in attesa del “braccialetto” stalkerizza la compagna | arrestato l’uomo che sfidava la legge

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 novembre 2023) Tivoli, 28 ottobre 2023 – Gli agenti del Commissariato distaccato di Polizia Tivoli – Guidonia, specializzati nella violenza di genere e minori, hannoun 31enne, cittadino romeno residente a Guidonia Montecelio., già noto alle autorità per precedenti legati a reati di stalking e porto illegale di armi, è accusato dinei confronti della sua exha costretto l’exa subire la sua presenza entrando in casa facendovi ingresso con prepotenza e dopo essersi presentato sul posto in compagnia di un suo amico, imponendole anche la consegna di denaro., poi, contravvenendo ai divieti, ha continuato a contattarla telefonicamente e tramite Whatsapp, insistendo per incontrarla, dicendole che non avrebbe mai rinunciato a ...