(Di domenica 5 novembre 2023) FIRENZE – “Lasi, con orgoglio e tenacia si: i toscani sono forse scorbutici ma sicuramente forti. Sanno come fare, sempre. Ma mentre ringrazio anche io i meravigliosi soccorritori, i volontari, gli amministratori penso a quanto siano decisive le opere contro il dissesto. Con questa pioggia, se non ci fosse stato il Mose, Venezia sarebbe andata sotto acqua. Se non ci fossero state le nuove casse del Valdarno e Bilancino, Firenze sarebbe andata sotto acqua”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il senatore Matteo, leader di Italia Viva. “Abbiamo protetto Venezia e Firenze grazie a delle opere pubbliche super criticate ma che hanno salvato due simboli della bellezza mondiale. Le opere pubbliche però servono dappertutto, dal Seveso al Bisenzio, non solo per le città d’arte”, ...

Ilche ha flagellato la Toscana causando morte e distruzione, infatti, resta all'ordine ... L'intervento di: "Ultras meglio delle istituzioni" . Il governatore della Toscana: "Meglio ...

Maltempo: Renzi, 'la Toscana si rialzerà ma facciamo insieme le opere contro il dissesto' La Gazzetta del Mezzogiorno

Maltempo, Renzi: forza Prato, forza Toscana bella Agenzia askanews

Anche Matteo Renzi ha voluto dire la propria opinione sui social, in merito alla scelta della Lega di non rinviare la partita tra Fiorentina e Juventus: "Dopo quello che è successo in Toscana col ...Renzi, grande tifoso viola, non ha dubbi su quanto questa partita ... Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi E infatti i tifosi lo hanno capito bene ...