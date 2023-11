Maltempo | Curcio | “Probabili evacuazioni preventive del territorio colpito”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 5 novembre 2023) FIRENZE – “Si sta lavorando cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità, c’è un tema di meteo che andrà a peggiorare anche oggi (ieri per chi legge, ndr). Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche didelche è stato. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Firenze. “Oggi stesso abbiamo più di 1.000 volontari che stanno lavorando, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale, quindi i mezzi ci sono – ha aggiunto– Il tema vero è l’impiego dei mezzi in unmolto ...