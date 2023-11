Malore al volante mentre è in macchina coi figli | muore 47enne

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 novembre 2023) Alzano Lombardo. Si trovava aldella sua auto, con a bordo i duedi 10 e 14 anni quando improvvisamente ha accusato unche qualche ora più tardi gli è costato la vita: è morto così sabato 4 novembre un uomo di 47 anni, originario di Alzano Lombardo. L’allarme è scattato attorno alle 20.30, in via Europa: l’uomo, accorgendosi del sopraggiungere del, ha cercato di accostare sul ciglio della strada, arrestando la corsa della sua vettura contro un cartello stradale. Sul posto in pochi minuti sono giunti i mezzi di soccorso, con due ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale: immediato il trasporto d’urgenza all’ospedale Bolognini di Seriate, in condizioni gravissime, dove è spirato poco più tardi. Illesi nell’incidente, ma comprensibilmente sotto choc, i due bambini.