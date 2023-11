...delle possibilità" sganciare unaatomica sulla Striscia di Gaza. Poche ore dopo il premier Benjamin Netanyahu ha sospeso Eliyahu "da tutte le sedute del governo, fino a nuovo ordine"....

Ma Israele ha la bomba atomica La «dottrina dell’ambiguità» (e i lapsus) sulla forza nucleare Corriere della Sera

Quando ne trovano uno hanno due opzioni: richiedere uno strike aereo con bombe designate per penetrare bunker oppure far intervenire i genieri della Yahalom, unità addestrata a condurre missioni ...Dopo il massacro del 7 ottobre i terroristi palestinesi di Hamas hanno preso prigionieri almeno 241 ostaggi, non solo israeliani, ma di varie nazionalità, dai 22 braccianti agricoli thailandesi ad ...