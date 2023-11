Lukaku | maledizione incredibile | con la Roma primo rigore fallito in Italia

Incredibile ma vero: Romelusbaglia un rigore in Italia. E' successo al quinto minuto d i Roma - Lecce , sotto la Curva Nord, tra lo stupore generale., infatti, aveva segnato tutti i rigori calciati in Italia, 14 su su 14. Al quindicesimo tentativo il primo errore. "Siamo sempre noi, non è possibile" , una delle frasi più ricorrenti sui ...

Lukaku, maledizione incredibile: con la Roma primo rigore fallito in ... Corriere dello Sport

Lukaku No, Thuram! Inter di nuovo in vetta. Milan raggiunto dal Napoli sul 2-2, Juventus seconda RTL 102.5

Incredibile ma vero: Romelu Lukaku sbaglia un rigore in Italia. E' successo al quinto minuto d i Roma-Lecce, sotto la Curva Nord, tra lo stupore generale. Lukaku, infatti, aveva segnato tutti i rigori ...Tra scontri al vertice, lotta per un posto in Europa e per la salvezza, la decima giornata della Serie A è stata vista su Dazn da oltre 6,2 milioni di persone. In crescita rispetto alla nona giornata ...