Lucescu | si ritira | «Ho dato tutto quello che avevo In Ucraina non si può andare avanti»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 novembre 2023) Notizia shock dall’: il tecnico Mirceaha consegnato le dimissioni dopo Dinamo Kiev-Shakhtar Donetsk, due formazioni ucraine dove ha allenato e vinto. La decisione sembra irrevocabile e dettata dalle insostenibili condizioni che permangono ina causa del conflitto con la Russia. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’allenatore rumeno ex Inter: «È stata la mia ultima partita. Hoche potevo, negli ultimi 15 anni, al calcio ucraino. Così non si può più: la guerra, gli stadi vuoti. Minuti di silenzio, di omertà. La Dinamo Kiev avrà un bellissimo futuro, ma io non ne farò parte. Auguro pace e salute a tutti» Siinfatti uno degli allenatori più vincenti di sempre, capace di ...