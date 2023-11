Lorenzo Tano a Ballando con le stelle del 4 novembre 2023 video e gallery

(Di domenica 5 novembre 2023) Nella terza puntata dicon ledi stasera, 21 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata da, figlio di Rocco Siffredi e dalla grintosissima ballerina Lucrezia Lando. La coppia ha ballato una coreografia di Salsa sulle note del brano Luna Piena di Irama, Rkomi e Shablo.: i voti adi stasera La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Non male, madeve sciogliersi ancora un po’. Il voto totale della coppia è stato di 24 punti. A voi il...

