Liverpool | Luis Diaz torna in campo e segna | “Libertà per papà”

' Libertà per papà '. Questa la scritta sulla maglia diDiaz , che il giocatore delha mostrato dopo aver segnato un importante gol contro il Luton. Se i Reds hanno evitato la sconfitta il merito è proprio del colombiano, il quale ha deciso ...

I Reds vanno sotto all'80', poi a tempo scaduto il loro attaccante acciuffa il pari. E dopo aver segnato mostra una maglietta in cui chiede la libertà del genitore prigioniero dei guerriglieri ...Jürgen Klopp aveva annunciato il ritorno, che è stato in grande stile: dopo aver vissuto giorni difficili, Luis Diaz è tornato in campo contro il Luton. Il colombiano, entrato in campo ...