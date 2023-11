Liverpool | Luis Diaz segna contro il Luton e dedica il gol al padre rapito in Colombia FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) “Libertà per papà“. Questa la scritta sulla maglia di, che il giocatore delha mostrato dopo averto un importante golil. Se i Reds hanno evitato la sconfitta il merito è proprio delno, il quale ha deciso di giocare nonostante una situazione famigliare complicata, dato che ilè statoda un gruppo armato in. Molto bello anche l’abbraccio con il tecnico Jurgen Klopp, che in queste settimane difficili ha speso belle parole per lui e gli ha sempre dimostrato vicinanza.Díaz decides to play despite his father still kidnapped in… …and he scores crucial goal forduring extra ...