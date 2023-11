LIVE – Trento-Reggio Emilia 25-19 | Serie A1 2023 2024 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Ilindi, sfida valida come 6^ giornata dellaA1di. Testa a testa molto interessante tra due squadre che sono nella parte altissima della classifica con già otto punti all’attivo: le due formazioni, infatti, hanno vinto quattro sfide sulle cinque giocate, perdendo solo, rispettivamente, contro Virtus Bologna e Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 novembre sul parquet della Il T Quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA E TV 6^ GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...