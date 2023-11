LIVE – Taranto-Juve Stabia 0-2 | Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Latestuale del match fra, valevole per match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di/2024. Super sfida quella che vede Capuano contro la capolista del Girone C che avrà l’occasione ghiotta di allungare sull’Avellino che incredibilmente si è fermato contro la Virtys Francavilla in casa. Sportface.it vi farà compagnia con latestuale del match. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-2 (6? Candellone, 73? Piscopo) 78?- Doppio cambio per la. Finisce qui la partita di Romeo e Candellone. Inizia quella di Folino e Rovaglia. Nel ...