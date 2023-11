LIVE Roma-Lecce 0-0 | Lukaku sbaglia il primo rigore in A!

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Lecce , undicesima giornata di Serie A:- Lecce h. 18.00 Colombo Baccini - Margani Iv: Fourneau Var: Maggioni Avar: Piccinini 3' - Dybala fallisce un'occasione clamorosa, chiede un tocco di mano di Baschirotto: la deviazione è ...

Roma-Lecce 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

LIVE Roma-Lecce, 11ª giornata Serie A: segui la diretta Mediagol.it

La Bertram Derthona Tortona, rinfrancata dal doppio successo a Sassari in campionato e a Bursa contro il Tofas in Champions League, torna al PalaEnergica Paolo Ferraris per ospitare nel match clou ...Poi i fischi quando c'è stato l'inno della Lega Serie A. Non è una notizia, perché all'Olimpico viene fischiato sempre, ma in occasione di Roma-Lecce il boato è stato assordante. Inevitabile, dopo le ...