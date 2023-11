Live Roma-Lecce 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 5 novembre 2023)– Match domenicale per la, la quale dopo la sconfitta patita a San Siro contro l’Inter ospita all’Olimpico ildi D’Aversa, con l’obiettivo di approfittare degli scivoloni di Lazio e Milan per riavvicinarsi ai piani alti della classifica. Mourinho recupera Dybala e Sanches, con il primo subito titolare e il secondo in panchina pronto in caso di necessità.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.A disp.: Svilar, Boer, Belotti, Azmoun, Celik, Sanches, Kristensen, Zalewski, Pagano, Joao Costa.All.: José Mourinho.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.A disp.: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Faticanti, ...

Poi i fischi quando c'è stato l'inno della Lega Serie A. Non è una notizia, perché all'Olimpico viene fischiato sempre, ma in occasione di Roma-Lecce il boato è stato assordante. Inevitabile, dopo le ...