LIVE Milano-Conegliano 1-1 | A1 volley femminile in DIRETTA | le Pantere rimettono le cose in chiaro 18-25!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-25 Robinson-Cook chiude il secondo parziale. 18-24 Aceee di Haak, ci sono 6 set-point per. 18-23 Non passa la battuta di Rettke. 18-22 Fallo di palleggio di Fahr. 17-22 Parallela millimetrica di Robinson-Cook. 17-21 Continua a fare bene al centro Fahr. De Kruijf e Gennari in campo per. 17-20 Egonu a segno da seconda linea. 16-20 Muro di Haak su Daalderop, tanta fatica per l’olandese, al suo posto entra Bajema. 16-19 Gran primo tempo di Heyrman. 15-19 Difesa di Wolosz e contrattacco di Haak,torna a dilagare. 15-18 Primo tempo rapido di Fahr. 15-17 Finalmente torna a marcare punti in attacco Egonu. 14-17 Murone di Fahr su Daalderop. 14-16 Pallonetto in pipe di Haak. 14-15 Robinson-Cool ricambia il favore. 13-15 Errore al ...