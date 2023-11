LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | Tola in fuga dopo 30 km | Iliass Aouani in lotta per l’ottavo posto

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti gara maschile – Favorite gare femminile – Italiani in gara – PercorsoNew16.43 Al passaggio ai 32 kmè transitato in decima posizione, a meno di 40 secondi dalla settima posizione di Cheserek. L’azzurro è sempre inserito nel gruppo che va dalall’undicesimo. 16.42 Le donne sono passate non troppo tempo fa al rilevamento dei 32 km. Vedremo seriuscirà ad agganciare la testa della corsa femminile. 16.41 Continua a crescere il vantaggio di, che è transitato ai 32 km. L’etiope ha 10 secondi di vantaggio su Yimer e 50? su Korir. 16.40 Taylor guida il gruppo femminile, che ora è in fila indiana. 16.38 Ancora compatte le ...