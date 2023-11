LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | Tola domina la gara maschile | facendo il record | settimo Iliass Aouani Obiri vince in volata tra le donne

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti– Favorite gare femminile – Italiani in– PercorsoNew17.22molto equilibrata tra le, che hanno viaggiato insieme fino ai 35 km. A circa 7 km dall’arrivo Viola Cheptoo ha attaccato,una grande selezione nel gruppo. Il ritmo della keniote ha portato via un quintetto, che si è poi sgreto fino all’ultimo chilometro, in cui sono entrate insieme, Gidey e Lokedi. Nei metri finali è stataad avere più energie di tutte, compiendo uno sprint imperioso e conquistando il primo posto 17.20 Questa la top 10 dellafemminile della ...