LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | Tola domina la gara maschile facendo il record | settimo Iliass Aouani Obiri vince in volata tra le donne

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti– Favorite gare femminile – Italiani in– PercorsoNew17.32 Termina qui latestuale della cinquantaduesima edizione delladi New. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti. 17.30 Ottima prestazione per l’azzurro, che ha scelto di non rispondere all’attacco iniziale di, proseguendo con il proprio passo. L’italiano poi, nel gruppo con gli altri europei, è andato a recuperare gli altri avversari, ...