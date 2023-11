LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | Taylor in testa dopo 10 km Compatto il gruppo maschile

Leggi su oasport

15.20 Transitano ai 5 km gli atleti della corsa. In prima posizione Albert Korir, che ha impiegato 15? 28? per completare i primi 5000 metri. In quinta posizione Iliass Aouani. 15.19 Cambio inalfemminile: Molly Huddle sorpassa la connazionale e si porta davanti a tutti. 15.18 Continua a guadagnare Marcel Hug, che ai 35 km ha 4? 01? di vantaggio su Daniel Romanchuk. 15.17 Nelsi porta inYimer. È nella pancia delIliass Aouani. 15.16 Le donne transitano al rilevamento cronometrico dei 10 km: in ...