LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | le classifiche | Tola stampa il record | Obiri in volata 7° Aouani

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA MASCHILE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE 17.32 Termina qui latestuale della cinquantaduesima edizione delladi New. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti. 17.30 Ottima prestazione per l’azzurro Iliass, che ha scelto di non rispondere all’attacco iniziale di, proseguendo con il proprio passo. L’italiano poi, nel gruppo con gli altri europei, è andato a recuperare gli altri avversari, chiudendo in settima posizione in 2.10:54. 17.28 Totalmente diversa la gara maschile, conche ha fatto gara dura sin ...