LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | Huddle in testa dopo 15 km Iliass Aouani nella pancia del gruppo

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti gara maschile – Favorite gare femminile – Italiani in gara – PercorsoNew15.43 CATHERINE DEBRUNNER VINCE LA GARA WHEELCHAIR!! La svizzera ha tagliato il traguardo in 1.39.32, facendo segnare il nuovo record delladi New. 15.41 Si avvicina al traguardo Debrunner, che va alla caccia del record di quest’evento. 15.40 Passa ai 40.6 Debrunner, che è chiamata all’ultimo grande sforzo in salita. 15.38 Transita ai 40 km Catherine Debrunner, che al precedente rilevamento cronometrico aveva oltre sette minuti di vantaggio su Scaroni. 15.37 Subitoil passaggio ai 10 km ha accelerato Kibet, che ha costretto ila posizionarsi in fila indiana. 15.36 Passaggio ai 10 km per gli ...