LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | compatto il gruppo femminile dopo 30 minuti

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti gara maschile – Favorite gare– Italiani in gara – PercorsoNew15.11 Questa la partenza della corsa: …and the Men’s Open Division is off! pic.twitter.com/8nnhGLAbrw — TCS NewCity Marathon (@nycmarathon) November 5,15.10 È immediatamente diminuito il vantaggio di Taylor, che viene risucchiata dall’azione della keniota. 15.09 Prende l’iniziativa Kiplagat, che ha aumentato l’andatura neldelle inseguitrici. 15.07 Continua a guadagnare Taylor, che ha aumentato il proprio vantaggio sulesser stata superata al rilevamento dei 5 km, l’americana è tornata a guadagnare sulle avversarie. 15.06 ...