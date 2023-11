LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | attacco di Tola ai 15 km | dodicesimo Iliass Aouani Gruppo compatto tra le donne

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) 15.58 Tra gli uomini continua a condurre l'andatura, che in precedenza era riuscito a comporre undi 6 atleti. Il primo inseguitore è ancora Cheserek, il quale ha staccato il canadese Cam Levins. 15.57 Torna a farsi vedere Cheptoo, che una decina di chilometri fa aveva tentato un'accelerazione. 15.56 Questo è il momento in cui Catherine Debrunner ha tagliato il traguardo, conquistando la vittoria delladi New, siglando il record della competizione: Catherine Debrunner of Switzerland cuts the tape at the#TCSNYCMarathon, possibly setting a new ...