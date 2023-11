LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA | 3 atlete in lotta per la vittoria a pochi km dal termine Tola in fuga tra gli uomini

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFavoriti gara maschile – Favorite gare femminile – Italiani in gara – PercorsoNew17.02 Si stacca definitivamente Kosgey. Lokedi, Obiri e Gidey si giocano ladella cinquantaduesima edizione delladi New. 17.02 Passa ai 40 km anche Tamirat, il quale ha fatto il vuoto. 17.01 Ledi testa transitano al passaggio cronometrico dei 40 km. In prima posizione passa Lokedi in 2.20:44, seguita da Obiri e Gidey. Kosgey ha 3? di ritardo dalle avversarie. 17.00 Continua a fare l’elastico Kosgei, che salta Cheptoo e si riporta in scia al terzetto di testa. 17.00ha raggiunto alcunedella corsa femminile, superando ...