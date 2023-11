LIVE Judo | Europei 2023 in DIRETTA | Italia finalmente sul podio | Alice Bellandi è in finale ! Tavano in finale per il bronzo

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43: L’ungherese Toth conquista il posto nellaper ildei -90 kg, l’austriaco Fara sarà inper ilnei -100 kg 14.41: Si è confermata in giornata di grazia l’israeliana che ha chiuso tutti gli incontri di oggi in meno di un minuto, compreso quello di semi. Questo il quadro delle finali dei +78 kg donne: ORO: ISR Raz HERSHKO FRA Romane DICKO: NED Karen STEVENSON AsyaTUR Kayra OZDEMIR NED Marit KAMPS 14.40: Hershko trova la presa giusta e immobilizzache viene sconfitta e dunque andrà a giocarsi ilcontro l’olandese Stevenson 14.39,. Subito waza ari ...