LIVE Judo | Europei 2023 in DIRETTA | Italia finalmente sul podio | Alice Bellandi è in finale ! Attesa per la semifinale di Asya Tavano

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39,. Subito waza ari Hershko, davvero scatenata e incontenibile 14.38: La turca Ozdemir conquista il posto nellaper il bronzo e ora tocca adcontro l’israeliana Hershko 14.37: Le emozioni non sono finite perchè fra pocosfida la israeliana Hershko per la semidei +78 kg 14.35: Questo il quadro delle finali della categoria -78 kg donne: ORO: ITAGER Alina BOEHM BRONZO: ISR Inbar LANIR GER Anna-Maria WAGNER POR Patricia SAMPAIO NED Guusje STEENHUIS 14.33. E’EEEEEEEEEEEEEEEE PER!!! Bravissima l’azzurra a rfesistere a tutti i tentativi della tedesca e a ...