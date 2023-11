LIVE Judo | Europei 2023 in DIRETTA | Bellandi in semifinale! Tavano ai quarti | out Christian Parlati

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54: Peccato! Arriva il terzo shido per l’azzurroche viene eliminato agli ottavi di finale dei -90 kg. Non era al meglio e si è visto in questo match 13.53: Sarà la tedesca Wagner ad affrontare Alicenella semifinale della categoria -78 kg. Battuta la ucraina Lytvynenko 13.52: Match interrotto per un colpo fortuito subito da13.50: Soluzione al golden score 13.49: Secondo shido anche per Lorsanov, mancano 40? al golden score 13.48: Doppio shido per, uno shido per Lorsanov 13.47: E’ SEMIFINALEEEEEEEEE PER ALICE! Battuta la portoghese Sampaio con un’azione di ribaltamento a 8 secondi dal termine 13.46: Il waza ari diproprio allo scadere. mancano 8 ...