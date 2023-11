LIVE Judo | Europei 2023 in DIRETTA | Bellandi e Tavano ai quarti con autorità! Attesa per Christian Parlati

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33: La francese Dicko è la prima semifinalista della categoria +78 kg 13.32: l’olandese Steenhuis elimina la francese Tcheumeo ed è la seconda semifinalista della categoria -78 kg 13.30: Sarà la turca Ozdemir l’avversaria di Asyaaidi finale. Questo il tabellone dei +78 kg: ISR Raz HERSHKO CRO Helena VUKOVIC TUR Kayra OZDEMIR ITA AsyaFRA Romane DICKO NED Karen STEVENSON UKR Khrystyna HOMAN NED Marit KAMPS 13.29: IPPOOOOOOOOOOOONCHE IMMOBILIZZA LA SERBA E SI QUALIFICA PER IDELLA CATEGORIA +78 KG 13.27: E’ il momento di Asyaa caccia di un posto neicontro la serba Zabic 13.27: La turca Ozdemir è aidei +78 kg 13.26: ...

