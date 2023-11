LIVE Judo | Europei 2023 in DIRETTA | Alice Bellandi si giocherà l’oro dalle 16 00! Asya Tavano per il bronzo

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04: Per il momento è tutto, appuntamento alle 16 con il final block che vede protagoniste. Grazie per il momento, a più tardi 15.03: La finale della categoria -90 kg sarà tra il serbo Majdov e il georgiano Bekauri. Questo il quadro delle finali: ORO: SRB Nemanja MAJDOV GEO Lasha BEKAURI: HUN Krisztian TOTH NED Joel VAN T END AIN Mansur LORSANOV TUR Mihael ZGANK 14.50: La finale della categoria -100 kg sarà tra il georgiano Sulamanidze e l’azero Kotsoiev. Ecco il quadro delle finali: ORO: GEO Ilia SULAMANIDZE AZE Zelym KOTSOIEV AIN: sUI Daniel EICH AIN Matvey KANIKOVSKIY ESP Nikoloz SHERAZADISHVILI ISR Peter PALTCHIK 14.43: L’ungherese Toth conquista il posto nella ...