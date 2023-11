LIVE Italia-Repubblica Ceca 1-2 Coppa Davis juniores in DIRETTA | i cechi sollevano l’Insalatiera Si arrendono al doppio decisivo Cinà e De Marchi

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questae per l’edizione 2023 dellaJunior è quindi tutto. Ci auguriamo di dare, in un futuro prossimo, notizie nel circuito maggiore per i due azzurrini. Un saluto sportivo! 17.36 Bravi comunque gli azzurri, una grande cavalcata che si è fermata solo al, dopo che si sono trovati a un set dal vincere la manifestazione dopo il 6-3 dicontro Mrva. 17.35 Certo, avere in squadra uno come Mrva in risposta aiuta, seppur sulla terra, visto che ogni volta che tocca la palla, quest’ultima rischia di esplodere. Molto bene anche il compagno Kumstat, che è stato nettamente più solido rispetto a un singolo contro Dein cui ha sbagliato ...