LIVE F1 | GP Brasile 2023 in DIRETTA | Verstappen al comando | Sainz tenta la rimonta

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO A CHARLES LECLERC: INCIDENTE NEL GIRO DI FORMAZIONE! Giro 9/71 Alonso si avvicina a Norris che forse ha chiesto troppo alle sue gomme.non riesce a superare Stroll nel frattempo. Giro 9/71ha già sistemato le cose, portando il suo margine a oltre un secondo. Niente da fare per Norris. Giro 8/71 Prova Norris a mettere sotto pressione, ma in staccata l’olandese è fortissimo. Nel frattempoè nei tubi di scarico dell’Aston Martin di Stroll (settimo). Giro 7/71 Norris guadagna tantissimo su!! Ci prova Lando, vedremo se tenterà l’attacco. Alonso è a 2.171. Il pilota della McLaren ha gomma nuova.a 0.583 da Stroll (settimo). Giro 6/71 Vestappen impone ...

SAN PAOLO - La gara del Gran Premio delchiude il ventunesimo appuntamento della stagione di Formula 1 . Si riparte dalla Il ...la gara in diretta anche sul nostro sito con il nostro: ...

GP LIVE: Verstappen in testa, Sainz 8° Sky Sport

F1 GP Brasile, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa dopo la seconda partenza, disastro Ferrari ad Interlagos Fanpage.it

Il Gran Premio del Brasile ha regalato un colpo di scena già nel giro di formazione: Charles Leclerc è stato costretto al ritiro, dopo un’uscita di pista nel giro di formazione, per un problema ...Il Gp del Brasile per Charles Leclerc finisce prima di cominciare. Il pilota monegasco della Ferrari non prende parte alla gara sul tracciato di Interlagos per un incidente avvenuto nel giro di formaz ...