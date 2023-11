LIVE F1 | GP Brasile 2023 in DIRETTA | tra poco il via della gara! Leclerc in prima fila

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA F1 SU TV8 OGGI: ORARIO E PROGRAMMA 17.55 La tensione sale e mancano 5? al via! 17.52 Ferrari che ieri ha sacrificato la Sprint Race, usando un treno di gomme usate, proprio per averne uno di nuove in questa gara. 17.50 10? al via! 17.47 Si continua a lavorare sulla Mercedes di Russell (detriti nel condotto dei freni) e il team è certo di metterlo in macchina per il viagara. 17.44 Problema ai freniMercedes di George Russell nel corso del giro di schieramento. Gli uomini di Brackley sono a lavoro in griglia. 17.42 La Scuderia di Maranello si è invece imposta grazie ad Alain Prost (1990); Michael Schumacher (2000, 2002); Felipe Massa (2006, 2008); Kimi Räikkönen (2007) e Sebastian Vettel (2017). Tra le entità attualmente impegnate in Formula 1, ...