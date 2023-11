LIVE F1 | GP Brasile 2023 in DIRETTA | Sainz insegue Stroll | Verstappen in vetta con autorevolezza

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO A CHARLES LECLERC: INCIDENTE NEL GIRO DI FORMAZIONE! Giro 64/71vedremo se proverà a rispondere a Norris per conquistare il giro più veloce della gara. In tutto questo Alonso lotta come un leone per tenersi dietro Perez. Giro 63/71 Alonso tiene botta alla grande, facendo una grande differenza nell’ultimo settore.nel frattempo è sempre più vicino al 17° sigillo stagionale.a 4.284 da, il ferrarista in sesta posizione. Giro 62/71 Lando Norris in 1:12.486 fa il giro più veloce della gara, mentre Alonso tiene botta su Perez. Strepitoso l’asturiano. Giro 61/71 Rientra Norris alla fine, montando gomme soft, e quindi Lando torna in pista in seconda posizione alle spalle di Max. Duello fantastico tra ...