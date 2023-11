LIVE F1 | GP Brasile 2023 in DIRETTA | il via dalle 18 00 italiane! Leclerc in prima fila

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA F1 SU TV8 OGGI: ORARIO E PROGRAMMA 17.33 Ferrari che dovrà rispondere alla criticità del degrado termico. Non piove a Interlagos, c’è il sole e di conseguenza servirà prestare attenzione alle temperature sull’asfalto. 17.30 L’olandese è il naturale favorito per la vittoria di tappa, dopo aver vinto ieri anche la Sprint Race. Le motivazioni, nonostante la conquista del titolo iridato già acquisito, sono sempre molto alte. 17.27 Vedremo se Verstappen saprà portare a 17 il computo dei successi stagionali, andando ad aggiornare il libro dei record. In tutto questo, Mercedes, McLaren e probabilmente anche Aston Martin avranno la possibilità di inserirsi nella sfida per le posizioni di vertice. 17.24 Lo stesso non si può dire di Charles, bravissimo ad adattarsi a qualifiche in cui Giove Pluvio ...