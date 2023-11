LIVE – Djokovic-Dimitrov 6-4 0-1 | finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 5 novembre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per l’ultimo atto deldi(cemento indoor). Il serbo, reduce dalla spaventosa maratona vinta contro il russo Andrey Rublev, va alla caccia del settimo sigillo della carriera nella capitale francese. Tra lui ed il 97° titolo della carriera c’è il bulgaro, tornato su splendidilli da qualche settimana a questa parte. Quest’ultimo ha conquistato la sua secondain un ‘Mille’ dopo quella disputata e vinta nel 2017 in quel di Cincinnati. Saràa partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, infatti, non può certamente lasciare ...

L'ultimo incontro tra i due è andato in scena al 1° turno del Masters 1000 di Roma convincente in tre set (6 - 3, 4 - 6, 6 - 1) Dove vedere- Dimitrov in tv e in streaming La sfida ...

Djokovic-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

Djokovic-Dimitrov LIVE: Nole vince il 1° set Sky Sport

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Dimitrov, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023.La sfida tra Djokovic e Dimitrov, valida per la finale del Masters 1000 di Parigi Bercy, si giocherà alle 15:00 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).