LIVE – Civitanova-Perugia 0-1 20-25 | 15-10 | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Latestualedi Cucine Lube-Sir Susa Vim, partita valevole per la terza giornata delladimaschile. La sfida tra le due formazioni si ripropone a soli quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, vinta in rimonta dai Block Devils al tie-break. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini vanno dunque a caccia di vendetta e vogliono tornare al successo davanti al proprio pubblico, ma la squadra di Angelo Lorenzetti promette nuovamente battaglia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di domenica 5 novembre all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...