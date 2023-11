LIVE Cinà-Mrva 5-3 | Italia-Repubblica Ceca 1-0 Coppa Davis juniores in DIRETTA | l’azzurro serve per il 1° set!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio. 40-0 WOW!&volley delcon volèe smorzata perfetta! 30-0 Servizio, dritto e demi-volèe meravigliosa di!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15-0 Sbaglia un dritto comodo. Sconsolato il ceco, bei segnali per l’. 5-3 Prima vincente. 40-30 Buon punto del, in pressione con il rovescio già dalla risposta. 40-15 Si era costruito bene il puntoma ha sbagliato la direzione dello smash. 30-15 Gran risposta di rovescio del. 30-0 Capolavoro del ceco con il rovescio. 15-0 Gran risposta ma gran passante altresì di rovescio di. 5-2 Attacca di dritto e chiude con la volèe ...