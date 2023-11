LIVE Cinà-Mrva 0-0 | Italia-Repubblica Ceca 1-0 Coppa Davis juniores in DIRETTA | inizia il 2° singolare! Azzurri a un match dall’Insalatiera!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Palleggio di riscaldamentoto. 13.32 Federico, figlio di Francesco, ex allenatore di Roberta Vinci, si trova in top 10 del ranking ITF junior. 13.30 Ieri il ceco ha vinto in 52? contro il suo avversario spagnolo. 13.27 Giocatori in campo! Seporterà a casa la partita, l’vincerà laJunior. 13.18 I protagonisti del 2°saranno Federicoe Maxim. 13.10 Poteva complicarsi tutto dopo che l’azzurro, avanti 6-2 nel tiebreak, sul 6-3 ha festeggiato gettandosi per terra dopo l’errore in risposta sulla prima, del ceco. La prima di servizio era fuori quindi c’è stato da giocare la seconda, ovviamente ne è scaturito un ...