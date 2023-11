LIVE Cinà De Marchi-Kumstat Mrva 0-1 | Italia-Repubblica Ceca 1-1 Coppa Davis juniores in DIRETTA | subito break dei cechi

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Entra a rete. 0-30 Risposta al corpo die ricamo di Deaiutato dal nastro. 0-15 Risposta aggressiva di Dee punto. 1-0 Risposta aggressiva die game. 30-40sbaglia la volèe. 15-40 Sbaglia la risposta. 0-40 Risposta vincente di0-30 Entra a rete. 0-15 Risposta vincente di/Deal servizio. 16.23 Si inizia, 4? e si parte. 16.18 Giocatori in campo! 16.15 Ufficializzati i 4 doppisti. Per l’Federicoe Andrea Deproveranno a sconfiggere Jane ...