LIVE Cinà De Marchi-Kumstat Deskocil | Italia-Repubblica Ceca 1-1 Coppa Davis juniores in DIRETTA | si decide tutto nel doppio! In campo alle ore 16 20!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Arriva la notizia che il doppio decisivo si giocherà a partire dore 16.20. A più tardi! 15.24 Peccato per l’azzurro, che forse ha perso l’attimo nel quinto gioco del secondo parziale, quando aveva appena rientrato da 0-2 e ha avuto una importantissima palla break che l’avrebbe mandato sul 3-2 e servizio. Meriti comunque al ceco che l’ha letteralmente preso a pallate dalla metà del 2° in poi. Terzo confronto diretto che il numero 35 ITF vince contro il numero 10 e numero 1 azzurro nella classifica giovanile del tennis. 15.21 Mrva b.3-6, 6-3, 6-2! Provocando gli altri ragazzi azzurri, Maxime Mrva ottiene il primo punto per la Repubblice. 40-30 Non trema! Servizio e rovescio. 30-30 Risposta di rovescio sulla riga dell’azzurro. 30-15 Prima ...