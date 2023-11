LIVE Ciclocross | Europei 2023 in DIRETTA | Sara Casasola si tinge di bronzo! Oro a Fem Van Empel | alle 15 10 la gara maschile

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 Nellanno due gli azzurri impegnati, Gioele Bertolini e Federico Ceolin. Maggiori speranze sono riposte sul lombardo nato a Morbegno, il quale proverà a far saltare il banco nella giornata odierna. 15.06 E’ il momento delle premiazioni della prova femminile, vinta da Fem Vandavanti alla connazionale Ceylin Alvarado e a una strepitosa. 15.04 Fra poco più di cinque minuti prenderà il via la prova, la quale vedrà nomi di peso in partenza come il campione uscente, Michael Vanthourenhout, gli altri belgi Thibaut Nys e Eli Iserbyt e i neerlandesi Joris Nieuwen huis e Lars Van der Haar. 15.02 Il bronzo diè il terzo alloro ...