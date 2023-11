LIVE Ciclocross | Europei 2023 in DIRETTA | Sara Casasola di bronzo tra le donne Ori a Fem Van Empel e Vanthourenhout

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 Arrivano i due azzurri al traguardo: Gioele Bertolini chiude al 16mo posto, invece Ceolin si piazza al 21mo. 16.18 La top-ten della gara maschile: 1Michael Belgium 1:02:13 2 MASON Cameron Great Britain 0:07 3 VAN DER HAAR Lars Netherlands 0:19 4 RONHAAR Pim Netherlands 0:21 5 KAMP Ryan Netherlands 0:44 6 ISERBYT Eli Belgium 0:58 7 SWEECK Laurens Belgium 1:05 8 VANDEPUTTE Niels Belgium 1:14 9 ORTS Felipe Spain 1:23 10 MEEUSSEN Witse Belgium 1:39 16.16 Seconda posizione per un grandioso Cameron Mason, il quale conquista un fantastico argento. La battaglia per la terza posizione l’ha vinta Van der Haar, il quale ha beffato allo sprint Ronhaar per il gradino più basso del podio. 16.15 VINCE! Garone del belga, il quale con un attacco nel primo ...

Entrata a far parte dell'album dei ricordi la gara femminile degli Europei di ciclocross di scena a Pont-Château (Francia). In un vero e proprio pantano, le atlete sono state costrette a far ricorso a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove élite, maschili e femminili, valevoli per i Campionati Europei 2023 di ciclocross in co ...