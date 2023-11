LIVE Ciclocross | Europei 2023 in DIRETTA | Iserbyt in testa dopo il primo giro | azzurri indietro

(Di domenica 5 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Orts Lloret sale in seconda posizione, grande avvio di gara per lo spagnolo. 15.26 Vanthourenhout ha preso una decina di secondi di margine sul resto della compagnia. 15.24 Prende qualche metro di margine Vanthourenhout, Nieuwenhuis prova a scuotere il gruppo per riportarsi sul belga. 15.23 Vanthourenhout passae si prende la prima posizione: il campione in carica inizia a suonare la carica. 15.21 Termina ilcomanda le operazioni davanti a Nieuwenhuis e Vanthourenhout. Bertolini passa 18mo, Ceolin 21mo. 15.20 Nys, il quale non era partito al meglio, si sta riportando sulle prime tre posizioni. 15.19 Da sottolineare l’avvio di Felipe Orts Lloret: lo spagnolo è al quarto posto, alle spalle di ...

LIVE Ciclocross, Europei 2023 in DIRETTA: Elite uomini e donne partono insieme, l’Italia punta su Bertolini OA Sport

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la gara femminile degli Europei di ciclocross di scena a Pont-Château (Francia). In un vero e proprio pantano, le atlete sono state costrette a far ricorso a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove élite, maschili e femminili, valevoli per i Campionati Europei 2023 di ciclocross in co ...